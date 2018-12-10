В Карелии за год нашли и захоронили более 900 советских воинов

В этом году в результате поисковых работ на территории Карелии найдены и захоронены останки 920 советских воинов, установлены имена 103 из них, сообщили в правительстве Карелии.

Родственникам переданы для перезахоронения на родину останки 7 воинов. В мероприятиях республиканской "Вахты памяти" приняли участие более тысячи человек из 40 регионов России.

"В этом году впервые в Карелии была проведена Всероссийская "Вахта памяти" Федеральной службы судебных приставов, в которой приняли участие более 170 представителей поисковых отрядов из 32 субъектов страны. В результате поисковых работ на территории Ильинского поселения Олонецкого района были подняты останки 56 бойцов", – рассказал министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов.