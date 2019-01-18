В Карелии за год выловили почти 90 тысяч тонн рыбы

Новости по теме
Загрузка...
Рыбодобывающие предприятия за год выловили 88,8 тысяч тонн водных биологических ресурсов, сообщили в Минсельхозе Карелии.
В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана добыто 86,6 тысяч тонн рыбы: трески, пикши, мойвы, скумбрии, сельди атлантической, путассу, зубатки, камбалы, морского окуня, сайда.
На Белом море карельскими рыбаками выловлено 409 тонн рыбы и собрано водорослей в перерасчете на сырец 188 тонн, на пресноводных водоемах добыто 1585 тонн рыбы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
17.01.2019, 11:07
15.01.2019, 14:42
Аналитика
Сегодня 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
Сегодня 14:27
Сегодня 13:51
Сегодня 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии