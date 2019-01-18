В Карелии за год выловили почти 90 тысяч тонн рыбы

Рыбодобывающие предприятия за год выловили 88,8 тысяч тонн водных биологических ресурсов, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана добыто 86,6 тысяч тонн рыбы: трески, пикши, мойвы, скумбрии, сельди атлантической, путассу, зубатки, камбалы, морского окуня, сайда.

На Белом море карельскими рыбаками выловлено 409 тонн рыбы и собрано водорослей в перерасчете на сырец 188 тонн, на пресноводных водоемах добыто 1585 тонн рыбы.