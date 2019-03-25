В Карелии за неделю у браконьеров изъяли свыше 130 кг рыбы

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По информации Росрыболовства Северо-Запада, у браконьеров изъяли незаконно добытые биоресурсы.
Было выявлено 16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.
Наложено штрафов на сумму 4,5 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 84,7 тысячи рублей.
Сотрудники Росрыболовства изъяли у браконьеров 131 кг рыбы и 81 незаконное орудие лова.
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