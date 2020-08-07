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В Карелии за сутки COVID-19 обнаружен у 24 человек

Новости. Общество
08:55, 08 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Число зараженных коронавирусом в республике достигло 2560 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

В республике подтверждены 24 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Кемском районе – 7 человек (Кемь – 5, поселок Рабочеостровск – 2), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, СНТ "Ландыш" - 1) , в Прионежском районе – 5 человек (село Деревянное – 1, поселок Пай – 2, деревня Уя – 1, деревня Половина – 1).

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. 

Выздоровели 22 человека: в Петрозаводске – 20, в Муезерском районе – 1, в Пряжинском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 416,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 597,7 случая, по Северо-Западу – 591, сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что Карелия готовится ко второй волне коронавируса.

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