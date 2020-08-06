Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса

Карелия первая в России развернет 5 видов инфекционных стационаров, заявил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков написал, что Карелия начала подготовку ко второй волне коронавируса, которая ожидается в нашей республике осенью.

"Этой осенью мы прогнозируем большое число больных острыми респираторными заболеваниями. Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - написал Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, традиционно пациентов с инфекционными дыхательными заболеваниями делят на больных острыми вирусными и острыми бактериальными инфекциями. Но в этом году к ним присоединится COVID-19, который может быть как самостоятельным заболеванием, так и ассоциированным с другими вирусными и бактериальными инфекциями.

Как отмечает Охлопков, по мере обострения ситуации с заболеваемостью может возникнуть вопрос быстрой сортировки пациентов и экстренного, в течение суток, определения, болен ли ковидом человек или нет.

"Поэтому впервые в России мы разворачиваем 5 видов инфекционных стационаров с определением зон обслуживания", - заявил глава Минздрава Карелии.

Стационары будут делиться:

1. Диагностические центры

2. Монопрофильные ковидные центры

3. Стационары для больных с ОРЗ и пневмониями без коронавирусной инфекции с разделением по отдельности на бактериальную и вирусную этиологию

4. Специализированные медорганизации для больных с COVID-19

5. Резервные медорганизации для долечивания больных с ковидной инфекцией и без неё.





Как заверил руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков, диагностические центры уже оснащены или будут укомплектованы компьютерными томографами, ПЦР-анализаторами для быстрой диагностики ковидной инфекции. Кроме того, в Петрозаводске начал реализовываться проект амбулаторной компьютерной томографической диагностики. Для этого закуплены два КТ для городской поликлиники №1 и Республиканского противотуберкулезного диспансера.

"Осенью не закроется плановая медицинская помощь: она как работала, так и будет работать. Более того, мы её даже немного расширим. Также будет продолжена диспансеризация и вакцинация населения", - пояснил Михаил Охлопков.