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Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса

Новости. Общество
12:31, 07 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Карелия первая в России развернет 5 видов инфекционных стационаров, заявил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков написал, что Карелия начала подготовку ко второй волне коронавируса, которая ожидается в нашей республике осенью.

"Этой осенью мы прогнозируем большое число больных острыми респираторными заболеваниями. Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - написал Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, традиционно пациентов с инфекционными дыхательными заболеваниями делят на больных острыми вирусными и острыми бактериальными инфекциями. Но в этом году к ним присоединится COVID-19, который может быть как самостоятельным заболеванием, так и ассоциированным с другими вирусными и бактериальными инфекциями.

Как отмечает Охлопков, по мере обострения ситуации с заболеваемостью может возникнуть вопрос быстрой сортировки пациентов и экстренного, в течение суток, определения, болен ли ковидом человек или нет.
"Поэтому впервые в России мы разворачиваем 5 видов инфекционных стационаров с определением зон обслуживания", - заявил глава Минздрава Карелии.

Стационары будут делиться:
1. Диагностические центры
2. Монопрофильные ковидные центры
3. Стационары для больных с ОРЗ и пневмониями без коронавирусной инфекции с разделением по отдельности на бактериальную и вирусную этиологию
4. Специализированные медорганизации для больных с COVID-19
5. Резервные медорганизации для долечивания больных с ковидной инфекцией и без неё.

Как заверил руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков, диагностические центры уже оснащены или будут укомплектованы компьютерными томографами, ПЦР-анализаторами для быстрой диагностики ковидной инфекции. Кроме того, в Петрозаводске начал реализовываться проект амбулаторной компьютерной томографической диагностики. Для этого закуплены два КТ для городской поликлиники №1 и Республиканского противотуберкулезного диспансера.

"Осенью не закроется плановая медицинская помощь: она как работала, так и будет работать. Более того, мы её даже немного расширим. Также будет продолжена диспансеризация и вакцинация населения", - пояснил Михаил Охлопков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2020-08-07 15:39:33
Я ношу маску в общественных местах, мою руки почаще не менее 20 сек и всем вам того же советую. Тех, кто без маски, ближе, чем на 2 метра к себе не подпускаю. Я молодец
Константин Сергеевич
2020-08-07 16:28:57
насмешница, правильно. Правда, теперь приходится говорить "Гюльчатай, открой личико".
Вася
2020-08-07 16:17:04
насмешница, И муж в маске,о Господи!!!!
zanoza
2020-08-07 15:59:12
насмешница, а те кого вы к себе без масок ближе чем на 2 м не подпускаете об этом знают? :)
насмешница
2020-08-07 16:13:10
zanoza,
не подпускаю путем отступания. Ничего не поделаешь, нестандартное мышление :)
Изя
2020-08-07 15:34:33
С какого перепугу ??????????? или население в "стойло " загнать решили ???? :)
кир
2020-08-07 15:23:06
Люди заточены на враньё из народных сказок. Сами верят в то, что говорят.
zanoza
2020-08-07 15:57:58
кир, это ты прямо про себя сказал :)
кир
2020-08-07 16:32:22
zanoza, неа. Про вас, белых и пушистых.
Константин Сергеевич
2020-08-07 15:05:35
Какие злые люди в Карелии!
Изя
2020-08-07 15:35:46
Константин Сергеевич, культуры нет , пропили бывшие работники и прогуляли )))) :)
zanoza
2020-08-07 15:55:42
Изя, :)
Вася
2020-08-07 14:45:19
Экономика достигла дна
насмешница
2020-08-07 15:32:42
Вася,
удивляюсь твоему оптимизму
житель+
2020-08-07 13:35:55
Ох,лопков - довели минздрав Карелии. Проблема не в пандемии ,а в специалистах которые выражают соболезнования , но ничего не делают ( Мертвые души - опять обращаемся к классикам )......
Вася
2020-08-07 13:03:05
Нет,не надоело,теперь опять праздник,надо бабку Валю обнулить до 2016 года.
Константин Сергеевич
2020-08-07 12:55:54
В минздраве мыслят стратегически - это хорошо. Для нас, старых работников культуры, осень - трудный период. И хорошо, что уже сейчас предупреждают и готовятся к сезонным хворям. Ещё бы лекарства в частных аптеках подешевле сделать, но, это видимо, вопрос к другим ведомствам.
Вася
2020-08-07 13:05:30
Константин Сергеевич, Ибо времени на расскачку нету.
Вася
2020-08-07 13:04:59
Константин Сергеевич, Будет рывок,потом скачок,и прорыв,а потом Рай.
zanoza
2020-08-07 13:04:47
Константин Сергеевич, а толку от этих "стратигических мыслей"? Без вакцины стратегия не поможет! Но Вам, преданному сотруднику своего ведомства, обязательно нужно петь хвалебные дифирамбы родному минздраву.
Вася
2020-08-07 13:07:28
zanoza, Ноешь все,спой бабке Вале.
zanoza
2020-08-07 13:18:56
Вася, а ты всё тупо болтаешь ни о чём и ни в тему?
Дима
2020-08-07 12:49:08
Не надоело?
Константин Сергеевич
2020-08-07 12:52:08
Дима, что не надоело?
Дима
2020-08-07 13:04:09
Константин Сергеевич, судя по вопросу, вам не надоело. Масочку не забудьте менять каждые 2 часа.
Константин Сергеевич
2020-08-07 16:29:23
Вася, и защитный костюм
Дима
2020-08-07 13:08:23
Вася, ))))))
Вася
2020-08-07 13:06:24
Дима, Можно противогаз купить.
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