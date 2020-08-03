В Карелии за сутки коронавирус выявили у 34 человек

Число инфицированных в республике возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены 34 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 15 , в Костомукше – 4, в Прионежском районе – 6 (поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 4, поселок Мелиоративный –1), в Кондопожском районе – 3 (поселок Кедрозеро, деревня Юстозеро, Кондопога), в Кемском районе – 4 (Кемь – 3, поселок Рабочеостровск – 1), в Медвежьегорском районе – 1 (село Челмужи), в Сегеже – 1.

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 21, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Сегеже – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Олонецком районе – 2, в Кемском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1639 человек.

На самокарантине находятся 813 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек (+1 за сутки).

Проведено 118449 исследований (+691 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 18 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 393,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 583,5 случая, по Северо–Западу – 575,7.