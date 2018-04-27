В Карелии за сутки обокрали семь сетевых магазинов

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано семь фактов выноса товара из торговых точек, сообщает региональный отдел Росгвардии.

Три факта зарегистрировано в Сегеже, два в Петрозаводске, по одному в Кеми и Кондопоге. Пострадали исключительно сетевые магазины с системой самообслуживания.

Во всех случаях на место выезжали группы вневедомственной охраны. Задержанные переданы в полицию.