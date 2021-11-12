В Карелии за сутки подтвердили 279 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 279 инфицированных коронавирусом, из них непривитых – 272 (97,5%), сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

На 21 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 81 113 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9 618 детей, сообщил Михаил Охлопков.



За прошедшие сутки выявлены 279 инфицированных (60 – дети), из них непривитых – 272 (97,5%).



В ковидных стационарах получают лечение 887 пациентов, в состоянии средней тяжести – 806 человек, в тяжёлом – 81 (все не привиты).



В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 76 444 человека, за последние сутки – 249.



За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 052 человека.

Для сравнения, ранее за сутки было выявлено 277 инфицированных коронавирусом.