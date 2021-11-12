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В Карелии за сутки подтвердили 279 новых случаев заражения COVID-19

Новости. Общество
09:35, 21 Ноября 2021
фото: Наталья Захарчук / Столица на Онего

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За прошедшие сутки в Карелии выявлены 279 инфицированных коронавирусом, из них непривитых – 272 (97,5%), сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

На 21 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 81 113 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9 618 детей, сообщил Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 279 инфицированных (60 – дети), из них непривитых – 272 (97,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 887 пациентов, в состоянии средней тяжести – 806 человек, в тяжёлом – 81 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 76 444 человека, за последние сутки – 249.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 052 человека.

Для сравнения, ранее за сутки было выявлено 277 инфицированных коронавирусом. 

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-21 10:00:20
В пятницу заболела знакомая.
Проживает в одном из районов Карелии - пригород Петрозаводска. Вызвала врача.
Врач пришел - осмотрел - ОРВИ - на вопрос о тесте ответил: - давайте подождем до понедельника, если состояние ухудшится то позвоните придем и возьмем тест.
Как же так ? Говорили, что брать тесты будут у всех.
Еще случай недельной давности. Знакомый перед плановой операцией прошел медецинскую комиссию и стал тест - ответ отрицательный. Поступил в больницу, снова тест. Ожидание 4 часа в боксе и ответ - положительный. С больницы срочно отправили домой. Снова тест в поликлинике - ответ отрицательный. Медицина блин. Как же ее довели до края.
кир
2021-11-21 10:40:07
Гражданин, где учатся медики? Правильно, в самобытном ПетрГУ. А не в мединституте Санкт-Петербурга. Потом не хотят врачами работать (и не могут). Идут хоть куда, даже в депутаты. :)
Козьма
2021-11-21 10:17:34
Гражданин, всеобщий бардак и есть причина бед .
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