В Карелии за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Число выздоровевших за этот же период чуть больше – 21 человек.

Как сообщили в Оперштабе по коронавирусу, за минувшие сутки в республике подтверждено 17 новых случаев заболевания инфекцией: в Петрозаводске – 13 человек, в Кеми – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Харлу), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок (Хаапалампи), в Кондопоге – 1 человек.



Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 17, в Прионежском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 593,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 747,7 случаев, по Северо-Западу – 760.

По состоянию на 20 сентября в Карелии подтверждено 3644 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 3043 заболевших.

От COVID-19 в Карелии умерло 34 человека. Напомним, летальный случай был зафикирован накануне - в монопрофильном ковидном центре скончался пожилой мужчина.