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Новости. Происшествия
13:27, 04 Сентября 2019
фото: pixabay.com

В Карелии за вечер произошло два пожара в банях

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Пожары произошли 3 сентября в Прионежском и Пряжинском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.59 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в п. Падозеро, в СНТ Заречное на ул. Солнечной у д. 30. В 23.30 пожар ликвидирован. Сгоре потолок и стена на площади 12 кв м.

В 22.35 загорелась баня в СНТ Лососинские ключи на ул. Полярной у д.5. В 23.29 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила 2 кв м. Причина – неправильная установка и эксплуатация печи и дымохода.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

 

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