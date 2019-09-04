В Карелии за вечер произошло два пожара в банях

Новости по теме
Загрузка...
Пожары произошли 3 сентября в Прионежском и Пряжинском районах, сообщили в МЧС Карелии.
В 20.59 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в п. Падозеро, в СНТ Заречное на ул. Солнечной у д. 30. В 23.30 пожар ликвидирован. Сгоре потолок и стена на площади 12 кв м.
В 22.35 загорелась баня в СНТ Лососинские ключи на ул. Полярной у д.5. В 23.29 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила 2 кв м. Причина – неправильная установка и эксплуатация печи и дымохода.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
01.09.2019, 09:05
28.08.2019, 09:50
29.08.2019, 11:23
03.09.2019, 13:46
30.08.2019, 09:55
Аналитика
03.09.2019 14:14
Обществоведение
Экологический активист из Петрозаводска Михаил Гусаков считает поспешным отказ от строительства мусорного полигона в Сегежском районе и выступает за многокомпонентный придомовой раздельный сбор отходов.
02.09.2019 11:58
02.09.2019 10:54
28.08.2019 09:55
Чтиво
03.09.2019 12:30
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
30.08.2019 09:55
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
Медиа
03.09.2019 10:16
Комментарии