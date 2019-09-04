В Карелии за вечер произошло два пожара в банях

Пожары произошли 3 сентября в Прионежском и Пряжинском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.59 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в п. Падозеро, в СНТ Заречное на ул. Солнечной у д. 30. В 23.30 пожар ликвидирован. Сгоре потолок и стена на площади 12 кв м.



В 22.35 загорелась баня в СНТ Лососинские ключи на ул. Полярной у д.5. В 23.29 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила 2 кв м. Причина – неправильная установка и эксплуатация печи и дымохода.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.