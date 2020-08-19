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В Карелии заблудившемуся в лесу инвалиду потребовалась помощь спасателей (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:31, 20 Августа 2020
фото: © паблик Вконтакте "Пожарная часть – 75 Соломенное"
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Спасательные операции прошли 19 августа вблизи Пиньгубского и Ялгубского шоссе.

Как сообщили в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное", специалисты пожарной части № 75 привлекались для спасения человека в лесом массиве на 8 км Пиньгубского шоссе. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы в тазобедренном суставе. Пострадавшего на носилках вынесли из лесного массива и передали бригаде скорой помощи.

А в 13.15 помощь потребовалась 55-летнему инвалиду второй группы, который заблудился в районе 2 км Ялгубского шоссе. Мужчину нашли, вывели из леса и передали родственникам.

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