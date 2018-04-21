В Карелии задержали иностранку, незаконно попавшую в Россию

Выдворенная из России женщина вернулась в страну, изменив свои персональные данные.

Как рассказали в МВД Карелии, в 2017 году в отношении гражданки иностранного государства судом было принято решение об ее административном выдворении за пределы Российской Федерации. Женщине был запрещен въезд в Россию до 2022 года. Однако, она не стала ждать так долго и, поменяв свои персональные данные, вновь въехала на территорию России на этой неделе.

Факт незаконного пересечения границы Российской Федерации был выявлен сотрудниками миграционной службы совместно с Пограничным Управлением по Республике Карелия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.