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Новости. Криминал
12:11, 03 Декабря 2018
фото: zrkuban.ru / Геннадий Дьячук

ГИБДД Петрозаводска предупредила об изменении движения на улицах в центре города

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С 3 декабря изменилась организация движения по нескольким улицам столицы Карелии.

По данным ГИБДД, ограничения вводятся для повышения безопасности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки улиц.

С 3 декабря остановка транспортных средств будет запрещена:

- на ул. Красной (по нечетной стороне от примыкания, ведущего к дому №15 по ул. Андропова, до дома №17 по ул. Андропова) с установкой соответствующих знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

- на ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Еремеева до пересечения с пр. К. Маркса) и на ул. Свердлова (от пересечения с ул. Андропова до пересечения с ул. Куйбышева) по вторникам по четной стороне 00.00-06.00; по средам по нечетной стороне 00.00-06.00.

- на ул. Древлянка (от ул. Попова до пересечения с Лесным проспектом) по четвергам по четной стороне и по пятницам по нечетной стороне. Время запрета  с 00.00-06.00.

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