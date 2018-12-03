ГИБДД Петрозаводска предупредила об изменении движения на улицах в центре города

С 3 декабря изменилась организация движения по нескольким улицам столицы Карелии.

По данным ГИБДД, ограничения вводятся для повышения безопасности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки улиц.

С 3 декабря остановка транспортных средств будет запрещена:

- на ул. Красной (по нечетной стороне от примыкания, ведущего к дому №15 по ул. Андропова, до дома №17 по ул. Андропова) с установкой соответствующих знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

- на ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Еремеева до пересечения с пр. К. Маркса) и на ул. Свердлова (от пересечения с ул. Андропова до пересечения с ул. Куйбышева) по вторникам по четной стороне 00.00-06.00; по средам по нечетной стороне 00.00-06.00.

- на ул. Древлянка (от ул. Попова до пересечения с Лесным проспектом) по четвергам по четной стороне и по пятницам по нечетной стороне. Время запрета с 00.00-06.00.