В Карелии задержали извращенца, который разделся перед маленькой девочкой, до шока напугав ее

Уроженца Украины задержали за насильственные действия сексуального характера.

В Карелии задержали гражданина Украины, который мастурбировал на глазах у своей 10-летней падчерицы, пишет сетевое издание «Лайф» со ссылкой на SHOT.

Безработный 43-летний мужчина, который пару лет назад приехал в село Заозерье Прионежского района, остался наедине с дочерью сожительницы. Он разделся и начал себя ублажать, сообщает издание.

Девочка испытала шок и всё рассказала маме.

Извращенца задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».