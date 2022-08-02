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В Карелии задержали мужчину за изнасилование, совершенное 11 лет назад

Новости. Криминал
12:36, 04 Августа 2022
фото: © Сергей Карпов / Архив ИТАР-ТАСС

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Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Костомукши, подозреваемого в изнасилование женщины в Сосновом Бору.

По версии следствия, житель Костомукши вместе со своими друзьями изнасиловал женщину в Сосновом Бору в 2011 году. Его задержали в городе горняков Карелии в минувшую среду, 3 августа. Об этом пишет «47channel.ru».

В июле 2011 года в полицию обратилась женщина, которой на тот момент было 30 лет. Она рассказала, что в ночь на 3 июля в общежитии по улице Мира в Сосновом Бору ее изнасиловали неизвестные мужчины. Тогда же были возбуждены уголовные дела.

Задержать первого насильника удалось по горячим следам. В 2012 году 30-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. 28 апреля 2021 года в Москве был пойман второй преступник: в момент совершения преступления ему было 23 года. 29 июля того же года полицейские установили личность третьего насильника: им оказался 37-летний житель Энгельса.

3 августа 2022 года оперативники задержали четвертого злоумышленника. 38-летнего уроженца Казахской ССР обнаружили в городе Костомукша. В настоящий момент насильник работает электромонтажником. Известно, что он был судим 10 раз — за хранение наркотиков, многочисленные кражи, разбой и грабеж. В настоящий момент мужчина помещен изолятор. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина предложил прохожей донести до квартиры сумки, а затем изнасиловал ее.

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