В Карелии задержали торговца наркотиками

Житель Олонецкого района обвиняется в покушении на сбыт амфетамина, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, весной 2015 года обвиняемый создал преступную группу с целью получения преступного дохода путем распространения амфетамина с использованием тайников-закладок на территории Олонецкого района.

В созданном им тайнике нашли амфетамин общей массой свыше 950 граммов.

Зная о возбуждении в отношении него уголовного дела, обвиняемый скрылся от следствия и продолжительный период времени находился в федеральном розыске, но в итоге был задержан.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.