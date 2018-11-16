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Новости. Криминал
12:10, 16 Ноября 2018
фото: © Sputnik / Сергей Венявски

В Карелии задержали торговца наркотиками

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Житель Олонецкого района обвиняется в покушении на сбыт амфетамина, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, весной 2015 года обвиняемый создал преступную группу с целью получения преступного дохода путем распространения амфетамина с использованием тайников-закладок на территории Олонецкого района.

В созданном им тайнике нашли амфетамин общей массой свыше 950 граммов.

Зная о возбуждении в отношении него уголовного дела, обвиняемый скрылся от следствия и продолжительный период времени находился в федеральном розыске, но в итоге был задержан.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.

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