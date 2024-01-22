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В Карелии задержан подозреваемый в 17 онлайн-аферах на 1 млн рублей

Новости. Криминал
16:35, 22 Января 2024
фото: © Кандинский

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Злоумышленник из Тулы создавал фейковые аккаунты в соцсетях, знакомился с пользователями и в ходе переписки предлагал им заработать в сети.

Сотрудники МВД Карелии задержали 22-летнего жителя Тулы, который причастен к серии онлайн-мошенничеств. Мужчина сообщил, что сам разработал схему обмана.

По его словам, он создавал фейковые аккаунты в социальных сетях, указывая в профиле разные города, знакомился с пользователями и во время переписки предлагал им заработок в сети. Для этого он обманом получал у них пароли от портала госуслуг.

Получив персональные данные, злоумышленник оформлял на граждан микрозаймы. Часть денег он отправлял потерпевшим под видом их заработка.

Подозреваемому инкриминируют не менее 17 эпизодов преступной деятельности. Его жертвами стали девять жителей Карелии, а также граждане, проживающие в Комсомольске-на-Амуре, Салехарде, Хабаровске и Ярославской области. Ущерб превысил один миллион рублей.

Свою вину молодой человек признал. Он рассказал, что ему были нужны деньги, чтобы модно одеваться и делать ставки на спорт. При этом большую часть криминального дохода он проиграл, говорится в сообщении портала mvdmedia.ru

По факту мошенничеств в отношении жителя Тулы возбуждены уголовные дела. Устанавливается точное количество жертв и причиненный им ущерб. Расследование продолжается.

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