В Карелии зафиксировали подъем предпринимательской активности

В республике увеличилось число малых и средних предприятий за 10 месяцев текущего года.

Увеличение числа зарегистрированных предприятий в Карелии связано с успешным внедрением мер поддержки бизнеса со стороны власти. В частности, речь идет о налоговых каникулах, введенных для вновь зарегистрированных ИП, находящихся на патентной или упрощенной системе налогообложения.

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