В Карелии зафиксирован рост промышленного производства

Спад промышленного производства, зафиксированный ранее в Карелии, сменился новым подъемом по итогам полугодия.

По данным Карелиястата, за январь-июнь 2019 года промышленное производство увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, темпы роста остаются ниже, чем в прошлом году.

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