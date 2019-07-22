В Карелии зафиксирован рост промышленного производства

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Спад промышленного производства, зафиксированный ранее в Карелии, сменился новым подъемом по итогам полугодия.
По данным Карелиястата, за январь-июнь 2019 года промышленное производство увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, темпы роста остаются ниже, чем в прошлом году.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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