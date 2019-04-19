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Новости. Экономика
09:42, 19 Апреля 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

В Карелии зафиксирован спад промышленного производства

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Промышленное производство в Карелии в марте 2019 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Мартовские показатели повлияли на снижение темпов роста по итогам первого квартала, сообщают "Вести Карелии".

В январе промышленное производство в Карелии выросло на 8,4%, за первые два месяца года – на 6,2%, а по итогам первого квартала рост составил всего 3% к соответствующему периоду предыдущего года.

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