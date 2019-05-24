В Карелии зафиксировано снижение долгов по зарплате

С начала 2019 года в республике наметилась положительная тенденция снижения задолженности по заработной плате, считают представители комиссии по долгам.

Общая сумма задолженности по зарплате за первые пять месяцев текущего года снизилась на 15,6 млн рублей. По данным мониторинга, девятого января этого года указанная сумма составляла 157,8 млн рублей. К 22 мая он сократилась до 142,2 млн рублей.

Сколько предприятий смогли погасить долги по зарплате, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".