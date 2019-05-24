В Карелии зафиксировано снижение долгов по зарплате

Новости по теме
Загрузка...
С начала 2019 года в республике наметилась положительная тенденция снижения задолженности по заработной плате, считают представители комиссии по долгам.
Общая сумма задолженности по зарплате за первые пять месяцев текущего года снизилась на 15,6 млн рублей. По данным мониторинга, девятого января этого года указанная сумма составляла 157,8 млн рублей. К 22 мая он сократилась до 142,2 млн рублей.
Сколько предприятий смогли погасить долги по зарплате, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
20.05.2019, 11:33
Аналитика
22.05.2019 14:33
Обществоведение
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
Чтиво
Сегодня 11:37
Личное мнение
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
Новое
Сегодня 12:25
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии