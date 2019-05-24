Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:23, 24 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

В Карелии зафиксировано снижение долгов по зарплате

Загрузка...

С начала 2019 года в республике наметилась положительная тенденция снижения задолженности по заработной плате, считают представители комиссии по долгам.

Общая сумма задолженности по зарплате за первые пять месяцев текущего года снизилась на 15,6 млн рублей. По данным мониторинга, девятого января этого года указанная сумма составляла 157,8 млн рублей. К 22 мая он сократилась до 142,2 млн рублей.

Сколько предприятий смогли погасить долги по зарплате, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Местный
2019-05-24 11:42:25
Если руководители пишут лажу в стат.органы , это не говорит о том , что это так на самом деле .
zanoza
2019-05-24 11:19:53
Да знаем мы как происходит этот мониторинг ,что предприятия-должники в своих отписках напишут, тому и верят.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
20.05.2019, 11:33
Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

Аналитика

22.05.2019 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 11
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
22.05.2019 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:37
Личное мнение
Перемен, мы ждем перемен
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 12:25
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»