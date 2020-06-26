В Карелии заяц вышел на дорогу и встретился с инспекторами ГИБДД (ФОТО)

Госавтоинспекторы опубликовали фотографию неожиданной встречи сотрудников ГИБДД и выбежавшего из леса зайца.

Снимок встречи инспекторов и дикого зверя размещен в паблике Госавтоинспекции республики.

"Рано утром в Кондопожском районе к инспекторам спецвзвода ГИБДД Карелии вышел заяц! Внимательно изучив обстановку и убедившись, что ситуация на дороге под контролем, заяц удалился восвояси!", - сообщили в инспекции.

Ранее сообщалось, что медведь, лиса, заяц и белка попались в видеоловушку заповедника в Карелии.