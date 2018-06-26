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Новости. Общество
11:33, 26 Июня 2018

В Карелии заявили об угрозе экологии, исходящей от форелеводов

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Председатель республиканского Союза журналистов Евгений Белянчиков рассказал о вреде, который наносят форелеводческие хозяйства экологии Карелии.

Председатель Союза журналистов республики от лица общественников и рыбаков заявил об экологической угрозе, которая возникает в результате деятельности форелеводов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-06-26 12:18:52
Комбикормовую форель покупают только лохи и патриотически настроенные ватники. Нормальные люди вкушают нормальную морскую рыбу: палтус, скумбрия, сельдь. Из пресноводных рекомендую сиг и судак. Из проходных - сёмга и кумжа. Всё остальное - для самобытных.
stranger
2018-06-26 12:18:23
Любая деятельность связаная с вмешательством в биоциноз экосистемы изменяет оную, принося максимальный или минимальный вред. Поскольку у нас наличиствует пересечённая раз....свом местность, вред максимальный. Можно по другому, да, но для этого надо очень немного наличие желания, интеллекта, знаний современных технлогий, к примеру применяемых в северной Европе и Скандинавии. Главное, алчность должна уступить место здравому смыслу.
Беня
2018-06-26 12:04:40
Как там в песне поется : "...Ничто на земле не проходит бесследно..". Рано или поздно, хочем мы этого и или не хочем, но за все придется платить и не факт, шо деньгами, а то и чем подороже. Как говорят индусы - "карма". Главное в этом, на чью задницу прилипнет эта карма, кто за кого поплатится. В последнее время она прилипает куда-то не туда. :)

Ой, шо это я? Проснулся не той ноги? Фигню пишу какую-то пишу: "подороже, чем деньги" :) Все фигня, кроме денег, включая пчел :)
Неравнодушный
2018-06-26 12:00:55
Лучшие планы мышей и людей
Часто идут вкривь и вкось.
(с)Роберт Бёрнс (1785)

sherhan2
2018-06-26 11:45:19
Спохватились. Карельская привычка- искать виноватых,когда уже всё профукано. Об этом твердят ежедневно на протяжении нескольких лет. А у нас на первом месте морс и рыбники. Вот теперь ещё и квас на время.
Гость
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