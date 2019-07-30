В Карелии заключенные соревновались в мастерстве телевизионной журналистики

В исправительных учреждениях региона прошел конкурс студий кабельного телевидения.

По итогам проведенного мероприятия в номинации "Лучшая студия кабельного телевидения" победу присудили исправительной колонии № 9. Второе место заняла исправительная колония №7, третье место у республиканской больницы №2. Обэтом сообщает сайт регионального УФСИН.

Конкурсное жюри оценивало техническое оснащение, навыки работы с программным обеспечением и техникой, а также материалы, подготовленные осужденными: социальный ролик, информационная программа, ролик профилактической направленности.

В настоящее время во всех исправительных учреждениях республики работают студии кабельного телевидения, посредством которых осуществляется трансляция различных фильмов, социальных видеоматериалов, лекций и так далее.

Как пояснили в УФСИН, конкурс на лучшую студию кабельного ТВ в колониях проводился "в целях совершенствования воспитательной работы с осужденными, развития их творческого потенциала, расширения кругозора, а также воспитания у осужденных информационной культуры и формирования устойчивых положительных качеств, для их планомерной адаптации после освобождения".