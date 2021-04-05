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В Карелии законопроект о детях войны объединил все фракции Законодательного Собрания

Новости. Политика
13:12, 06 Апреля 2021
фото: Заксобрание Карелии
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Члены парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко" в Законодательном Собрании республики поддержали проект закона "О детях войны в Республике Карелия".

2 апреля фракция "Единая Россия" внесла в парламент Карелии законодательную инициативу об установлении особого статуса и мер поддержки для новой льготной категории – детей войны.

Парламентарии предлагают закрепить в республике статус "дети войны" и меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Карелии насчитывается почти 33 тыс. человек, относящихся к данной категории. На реализацию закона из регионального бюджета Карелии потребуется около 12 млн рублей.

Подписи под важным социальным законопроектом также поставили депутаты из парламентских фракций: КПРФ – Татьяна Богданова, Евгений Ульянов и Валерий Шоттуев, ЛДПР – Евгений Беседный, Алексей Орлов и Тимур Зорняков, "Справедливая Россия" - Ирина Петеляева, Виктор Степанов и Александр Федичев, "Яблоко" - Эмилия Слабунова и Иван Гусев.

Депутаты Законодательного Собрания сегодня, 6 апреля, рассмотрят законопроект о детях войны на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике.

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