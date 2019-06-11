В Карелии закрыли ветеринарный контроль на одном из пунктов пропуска

Временное закрытие связано с нетрудоспособностью одного из сотрудников, сообщили в теруправлении Россельхознадзора.

В период с 10 по 13 июня на МАПП "Суоперя" ветеринарный контроль осуществляться не будет в связи с временной нетрудоспособностью основного сотрудника.



Если вы планируете пересечение границы РФ в этот период с подконтрольными госветнадзору грузами (непродуктивные животные, охотничьи трофеи, готовая животноводческая продукция), управление рекомендует вам воспользоваться другими ближайшими к месту пересечения пунктами пропуска через государственную границу РФ (МАПП "Вяртсиля", МАПП "Люття").