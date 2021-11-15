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В Карелии закрывается единственное негосударственное издание о культуре и образовании

Новости. Общество
11:44, 03 Декабря 2021
фото: Команда «Лицея», инициировавшая в 2011 году создание интернет-журнала (слева направо): Юлия Свинцова, Михаил Мешков, Наталья Мешкова, Любовь Герасёва, Ирина Ларионова и Анастасия Ермашова. У памятника Пушкину в Петрозаводске. Конец ноября 2021 года ©

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Журналисты интернет-журнала «Лицей» назвали одной из причин прекращения выпуска издания «усиливающийся прессинг в отношении СМИ со стороны государства».

В Карелии закрывается интернет-журнал «Лицей» — единственное негосударственное издание о культуре и образовании. Как пояснили на своем сайте сами журналисты, одной из причин прекращения их деятельности стал усиливающийся прессинг государства на СМИ.

«Журнал «Лицей» с завтрашнего дня прекращает выпуск. Неизбежный вопрос — почему? Не будем лукавить — тяжело ежедневно работать нашей небольшой команде, с определенными обязательствами, при усиливающемся прессинге в отношении СМИ со стороны государства. Если бы не понимание, что мы нужны читателям, не их внимание и любовь, мы бы не продержались три десятилетия, последние 11 лет без зарплаты», — говорится в прощальной публикации издания.

Напомним, газета «Лицей» впервые вышла в печатном виде в декабре 1991 года. В 2010 году по решению издательского дома «Карелия», фактически — республиканских властей, она была закрыта. Формальным поводом для этого стала убыточность издания. Однако группа журналистов газеты создала региональную общественную организацию поддержки культурных и образовательных проектов «Грани» и зарегистрировала интернет-журнал «Лицей» как электронное периодическое СМИ. С тех пор журнал является единственным негосударственным онлайн-изданием Карелии о культуре и образовании.  

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Комментарии

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Титов
2021-12-03 14:56:52
А в это время где- то удвоили бюджет на освещение успешной работы чиновников ...
Hовый
2021-12-03 13:40:10
Чтобы иноагентами не успели признать ? Ох и ловкачи...
Неравнодушный
2021-12-03 13:24:51
Жаль, хотя про культур-мультур всё равно мало кто читал. А если даже и читали, ничего не понимали.
0ff
2021-12-03 12:23:28
Агрекалчнутым приготовиться
кир
2021-12-03 12:08:20
Ничего страшного не случилось. Проживем и без.
Изя
2021-12-03 12:13:20
кир, главное чтобы форум в Столице не закрыли . Да ???))) :)
кир
2021-12-03 12:41:58
Изя, так точно!))) :) И позывной не банили. :)
0ff
2021-12-03 11:56:43
Невостребованность
Offff
2021-12-03 12:06:21
0ff/эксперд . Читай устав , тебе больше не надо . )))
И почему вы строем не ходите ,востребованные ? :)
Саныч
2021-12-03 11:55:07
Прессинг на "Лицей"? Слабо представляю.
Offff
2021-12-03 12:04:48
Саныч, есть такой термин "социально- близкий " а вот "Лицей " социально -далекий . Средний уровень акью у педроссов очень низкий и они стараются закрыть , что им непонятно и недоступно их уровня . Обычная ситуация для авторитарных режимов .
Саныч
2021-12-03 12:40:27
Offff, фиг знает. Кто вспомнит какую-нибудь публикацию "Лицея"?
Offff
2021-12-03 12:58:23
Саныч, тут не вспомнят . Посмотри , что за публика . Посмотри портянок . Они же ненавидят свободных и умных людей . Даже термин придумали "агрикалчнутые " (что это ?) Посмотри на своего протеже "Кирку " ? Он же всех ненавидит , готов убивать и пытать . А " Столица " это поощряет .... Так и живем . (((
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