В Карелии закрывается единственное негосударственное издание о культуре и образовании

фото: Команда «Лицея», инициировавшая в 2011 году создание интернет-журнала (слева направо): Юлия Свинцова, Михаил Мешков, Наталья Мешкова, Любовь Герасёва, Ирина Ларионова и Анастасия Ермашова. У памятника Пушкину в Петрозаводске. Конец ноября 2021 года ©

Журналисты интернет-журнала «Лицей» назвали одной из причин прекращения выпуска издания «усиливающийся прессинг в отношении СМИ со стороны государства».

В Карелии закрывается интернет-журнал «Лицей» — единственное негосударственное издание о культуре и образовании. Как пояснили на своем сайте сами журналисты, одной из причин прекращения их деятельности стал усиливающийся прессинг государства на СМИ.

«Журнал «Лицей» с завтрашнего дня прекращает выпуск. Неизбежный вопрос — почему? Не будем лукавить — тяжело ежедневно работать нашей небольшой команде, с определенными обязательствами, при усиливающемся прессинге в отношении СМИ со стороны государства. Если бы не понимание, что мы нужны читателям, не их внимание и любовь, мы бы не продержались три десятилетия, последние 11 лет без зарплаты», — говорится в прощальной публикации издания.

Напомним, газета «Лицей» впервые вышла в печатном виде в декабре 1991 года. В 2010 году по решению издательского дома «Карелия», фактически — республиканских властей, она была закрыта. Формальным поводом для этого стала убыточность издания. Однако группа журналистов газеты создала региональную общественную организацию поддержки культурных и образовательных проектов «Грани» и зарегистрировала интернет-журнал «Лицей» как электронное периодическое СМИ. С тех пор журнал является единственным негосударственным онлайн-изданием Карелии о культуре и образовании.