В Карелии заменили мост, пораженный грибком

Опасный мост, по которому ездили школьные автобусы, отремонтировали в Медвежьегорском районе.

Деревянный мост через реку Уница на 29 километре автодороги «Кола»-Кяппесельга-Уница восстановил подрядчик в рамках работ по содержанию дороги. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог РК, отметив, что эта дорога является школьным маршрутом.

Мост был аварийным. Наблюдался полный износ верхнего настила, грибок, износ поперечного настила, разрушение колесоотбоя.

Подрядчик заменил продольный, поперечный и верхний настил, перила и колесоотбойный брус. Мост был обработан антисептиком для предотвращения гниения.