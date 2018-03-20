Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Экономика
09:28, 20 Марта 2018

В Карелии заметно выросло производство тракторов, мяса и мебели

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Индекс промышленного производства в Карелии за январь-февраль 2018 года увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Карелиястат.

Отмечается рост в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – на 6,3%, в обрабатывающих производствах – на 5,9%, в добыче полезных ископаемых - на 3,7%.

Среди видов продукции по темпам роста лидируют производство мяса (в 3,8 раза), мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом (в 2,2 раза), тракторы для сельского хозяйства (в 2 раза).

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2018-03-20 10:51:34
У нас рай не только туристический, а еще и промышленный, как мы теперь знаем. Карелия, не побоюсь этого слова, АВАНГАРД российской экономики :)
David
2018-03-20 09:52:23
Что за трактора? ОТЗ что ли, древние как пирамиды?
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