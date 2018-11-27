В Карелии запретили выходить на лед водоемов

Становление льда на водоемах Карелии вызывает у сотрудников ГИМС тревогу, сообщили в управлении МЧС России по республике.

Инспекторы ГИМС напоминают гражданам, что в настоящее время толщина льда на водоемах региона является опасной для выхода на него. Любителям подледного лова стремящимся, вопреки здравому смыслу на реки и озера для зимней рыбалки, сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на лед в этот период.

По состоянию на 27 ноября, во всех районах и городских округах Карелии приняты постановления о запрете выхода на лед водоемов. Нарушение ведет к штрафам.

Главное Управление МЧС России по республике напоминает об опасности, которая подстерегает тех, кто, несмотря на запреты, выходит на водоемы.