В Карелии запретили выходить на лед водоемов

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Становление льда на водоемах Карелии вызывает у сотрудников ГИМС тревогу, сообщили в управлении МЧС России по республике.
Инспекторы ГИМС напоминают гражданам, что в настоящее время толщина льда на водоемах региона является опасной для выхода на него. Любителям подледного лова стремящимся, вопреки здравому смыслу на реки и озера для зимней рыбалки, сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на лед в этот период.
По состоянию на 27 ноября, во всех районах и городских округах Карелии приняты постановления о запрете выхода на лед водоемов. Нарушение ведет к штрафам.
Главное Управление МЧС России по республике напоминает об опасности, которая подстерегает тех, кто, несмотря на запреты, выходит на водоемы.
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