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Новости. Общество
14:27, 11 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

В Карелии заработала кадровая платформа для студентов

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Новая платформа будет объединять студентов и ведущих работодателей РФ, сообщили в пресс-службе ОНФ в Карелии.

С июня 2019 года проект реализуется на обновлённой платформе-маркетплэйсе профстажировки.рф.

Партнеры-работодатели уже начали размещать для них практико-ориентированные задания – кейсы. Они будут доступны на сайте профстажировки.рф. На основании этих заданий студенты будут готовить курсовые и дипломные работы.

Партнерами проекта стали более 290 компаний, включая дочерние организации и филиалы. Они разместили на платформе уже 808 кейсов.

С запуском платформы для студентов открылась возможность регистрироваться и просматривать кейсы, а выбирать и решать их они смогут с 1 сентября. К осени планируется разместить на портале не менее трех тысяч практико-ориентированных заданий.

Для участия в проекте необходимо разместить на платформе несколько кейсов, основанных на реальных задачах организации-работодателя. Организации, разместившие более 10 кейсов, получают статус "ключевого партнёра".

Ключевыми партнерами проекта уже выступили: Минстрой России, "Россети", "Ростелеком", "Аэрофлот", "СИБУР Холдинг", "Почта России", "Росатом", "ВЭБ.РФ", "Группа ГАЗ", Правительство Самарской области и др.

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