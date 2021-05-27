В Карелии завершается регистрация на предварительное голосование «Единой России»

Заявки на участие в голосовании в качестве избирателей на сайте PG.ER.RU принимают по 28 мая включительно.

У жителей республики остается один день, чтобы зарегистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России» в качестве избирателей. Проголосовать может любой желающий, зарегистрированный в данном избирательном округе. Победят те кандидаты, которым земляки окажут доверие и поддержку, отметил секретарь Карельского регионального отделения партии Элиссан Шандалович.

- Уважаемые земляки, именно вы сейчас решаете, кого наша партия выдвинет в качестве кандидатов на выборы в сентябре этого года. Вы оцениваете, кому доверить право защищать ваши интересы на разных уровнях представительной власти. Голосование – абсолютное открытое и прозрачное. Современные технологии, обеспечивающие безопасность, верификация через «Госулуги» - гарантия того, что его результаты надежно защищены от любых внешних попыток исказить волеизъявление граждан, - сказал Элиссан Шандалович.

Он напомнил, что в качестве кандидатов в предварительном голосовании принимает участие немало волонтеров, представителей социальной сферы.

- Среди кандидатов – добровольцы, которые весь тяжелый период пандемии помогали другим, привозили продукты и лекарства пожилым, поддерживали медицинские и социальные учреждения. Медицинские работники, оказавшиеся на передовой во время пандемии, учителя и работники культуры. Представители реального сектора экономики и малого и среднего бизнеса. А также молодежь, выпускники нашего кадрового проекта «Будущее Карелии», активисты общественных организаций. Голосование конкурентное, и это конкуренция идей и инициатив по решению задач, которые важны для каждого жителя Карелии. Хочу поблагодарить жителей республики, которые проявили свою активную гражданскую позицию и уже приняли участие в голосовании. И приглашаю всех, кто еще не успел зарегистрироваться, воспользоваться этой возможностью, - добавил Элиссан Шандалович.

Напомним, что само предварительное голосование проходит с 24 по 30 мая. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.