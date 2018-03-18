В Карелии завершилось голосование на выборах Президента России

В 20.00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

Напомним, по данным на 18 часов явка на выборах Президента России в Карелии составила 51,26%. Наибольшая активность избирателей отмечена в Костомукше, где на тот момент проголосовали более 55% избирателей.

В Петрозаводске, по данным на 18.00, участие в голосовании приняли порядка 53% избирателей, включенных в списки.

В 20.00 все 470 избирательных участков в Карелии закрылись, начался подсчет голосов.