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В Карелии завершился "Экспортный форсаж"

Новости. Общество
10:58, 24 Февраля 2021
фото: © Центр поддержки экспорта Республики Карелия
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Десять предприятий Карелии завершили обучение в рамках новой программы "Экспортный форсаж", целью которой было научить предпринимателей конкретным шагам по выходу на международные рынки за короткое время.

Проект реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы" и состоялся при участии Школы экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Республики Карелия.

Обучающие курсы проходили с августа по декабрь 2020 года. Программа включала в себя шесть интенсивных двухдневных образовательных модулей. Под руководством федеральных бизнес-тренеров представители карельских организаций познакомились с основными методами выбора рынка, поиска покупателя и экспортного маркетинга, а также условиями формирования финансовых условий и реализации экспортной сделки. Важным этапом программы было обучение основам эффективной деловой коммуникации с зарубежными партнерами, начиная с кросс-культурных особенностей и завершая техникой ведения переговоров. В проекте приняли участие карельские компании, представляющие горнопромышленный, металлургический комплекс, робототехнику, системы мониторинга транспорта, деревообрабатывающие предприятия и пищевую промышленность. Все они прошли предварительную диагностику экспортного потенциала и были отобраны специалистами РЭЦ – республиканского экспортного центра.

Уникальная особенность программы заключалась в том, что участие не ограничивалось очными обучающими сессиями. В течение пяти месяцев предприятия-участники при поддержке наставников выполняли межмодульные задания, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана. По итогам программы каждой организацией разработаны "дорожные карты" по реализации экспортных проектов.

Предприятия получили теоретические знания по развитию компании и ведению бизнес-процессов, которые смогли применить на практике уже во время обучения. Например, предприятие "Карельский габбро-диабаз" подписало контракт с контрагентами Кыргызстана на сумму 1 млн рублей.
Торговый дом "Ярмарка" после обучения начал активно продвигать свои товары на зарубежных интернет-площадках и маркетплейсах.

"После прохождения программы "Экспортный Форсаж" мы решили, что нам необходимо внедрить в структуру компании специалиста для размещения услуг на маркетплейсе "Алибаба". Полученные знания о значимости размещения в пространстве онлайн, а также главные принципы и шаги позволили нам быстро и качественно начать работу в этом направлении", — отметил представитель компании.

В дополнение Торговый дом "Ярмарка" получил дополнительную поддержку от республиканского экспортного центра Карелии в виде услуги по поиску потенциальных иностранных клиентов. Услуга включает в себя поиск потенциальных покупателей продукции за рубежом, проверку деловой репутации потенциального партнера и содействие в проведении деловых переговоров.

После прохождения программы в 2021 году предприятия-участники продолжают работать над реализацией своих экспортных проектов, так как главная цель программы - не просто обучить экспортеров, а помочь им в заключении новых внешнеторговых контрактов.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-24 12:29:21
Весьма забавляют эти бизнес коучи. :)
Гость
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