В Карелии завтра возможна плюсовая температура

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Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление на территории республики в понедельник, 12 марта.
По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 12 марта на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, на юге – юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -1…-6, местами до -10 градусов. Днём -4...+1 градусов.
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