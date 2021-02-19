В Карелии ждут десятикратного увеличения туристического потока на беломорские петроглифы

Древние наскальные изображения на побережье Белого моря номинированы на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Развитие туристической инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов позволит увеличить поток их посетителей с 10 тысяч до 100 тысяч человек в год. Об этом заявила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, выступая 20 февраля на заседании правительства Карелии, где обсуждался вопрос о включении древних наскальных изображений на побережье Белого моря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Алиповой, сейчас поток организованных туристов на беломорские петроглифы невелик. Однако федеральными властями принята программа развития Карелии до 2024 года, в которой заложены более 600 миллионов рублей на обустройство территории древних наскальных изображений. Эта программа предусматривает строительство визит-центра, гостиницы, кафе и дороги к петроглифам.

В нынешнем году ЮНЕСКО примет решение о включении или невключении древних наскальных изображений на побережье Белого моря в список Всемирного наследия. Как сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия, в прошлом году в Карелии побывала экспертно-оценочная миссия ЮНЕСКО, которая изучала готовность беломорских петроглифов к включению в список. Выводы этой миссии и лягут в основу решения, которое, как считает Алипова, может быть принято уже в конце марта.