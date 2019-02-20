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Новости. Криминал
13:23, 20 Февраля 2019
фото: ТАСС / Артем Геодакян

В Карелии женщина обокрала приятельницу во время застолья

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Жительница Калевалы украла со счета приятельницы деньги, чтобы вернуть долги, сообщили в МВД Карелии.

В середине декабря у 26-летней ранее судимой жительницы поселка Калевала была в гостях ее приятельница. Женщины проводили время за распитием спиртного, а в один момент хозяйка попросила у гостьи мобильный телефон для звонка. Однако звонить она не стала.

Как установило следствие, та, воспользовавшись тем, что владелица гаджета отвлеклась, с помощью мобильного сервиса перевела денежные средства гостьи на свой счет.

Спустя время гостья задремала, и тогда хозяйка еще дважды воспользовалась ее мобильным телефоном для перевода денег уже своим знакомым – тем самым вернув им долги. В общей сложности было похищено 6 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором района, направлено в суд.

Обвиняемой грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

 

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