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Новости. Криминал
14:55, 24 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии женщина покусала полицейского и попала под суд

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Расследование уголовного дела в отношении 24-летней девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, закончено, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 16 октября сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в городе Беломорск, где мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения учинили скандал.

Пресекая противоправные действия, полицейские потребовали от мужчины и женщины прекратить конфликт. Однако обвиняемая повела себя агрессивно и укусила одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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