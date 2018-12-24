В Карелии женщина покусала полицейского и попала под суд

Расследование уголовного дела в отношении 24-летней девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, закончено, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 16 октября сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в городе Беломорск, где мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения учинили скандал.

Пресекая противоправные действия, полицейские потребовали от мужчины и женщины прекратить конфликт. Однако обвиняемая повела себя агрессивно и укусила одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.