В Карелии женщина уснула в магазине, и этим воспользовался 21-летний рецидивист

Кондопожские полицейские раскрыли преступление по камерам видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В начале июля в полицию Кондопожского района обратился работник одного из круглосуточных магазинов города, сообщивший о краже. Неизвестный украл деньги из кассы. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили детали произошедшего по камерам видеонаблюдения.

События развивались около 5 часов утра. Судя по всему, продавец задремала за прилавком, чем воспользовался вошедший посетитель. Он перелез через прилавок, взял выручку — 9 тысяч рублей — и скрылся.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний кондопожанин. Молодой человек признался в краже, рассказав, что успел потратить все деньги.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража».