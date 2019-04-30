В Карелии жестокие браконьеры убили трех беременных самок лося

Жители Лоухского района лишили жизни девять животных, поскольку каждая из самок должна была отелиться парным приплодом, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 12 апреля внимание экипажа ДПС, который патрулировал районную автодорогу, привлек отечественный автомобиль. В рамках проверочных мероприятий был досмотрен багажник, где было обнаружено свыше 200 килограммов мяса лося.

Пояснить происхождение груза ни водитель, ни его пассажир не смогли. Они были доставлены в Отделение МВД России по Лоухскому району.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции выяснили обстоятельства происшествия. Местные жители 45 и 29 лет отправились рыбачить на крупное озеро, расположенное в нескольких десятках километров от административного центра. В глухой местности они заметили самок лося с явными признаками беременности. Приятели произвели отстрел зверей.

Как было установлено впоследствии, каждая из самок буквально через несколько дней должна была отелиться парным приплодом. Таким образом, охотники, незаконно добыв трех представителей тайги, лишили жизни девять животных.

Полицейскими было установлено место, в котором граждане спрятали оставшиеся части туш. По предварительным оценкам, ущерб от действий мужчин превышает 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых дали признательные показания. Им избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде. Следствие продолжается.