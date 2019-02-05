В Карелии жителей Питкяранты предупреждают об опасном колодце

В Питкяранте просят не отправлять за водой детей и невысоких женщин.

"Недавно созданный новый колодец на улице Ленина (у Красной глинки) обледенел и представляет реальную опасность при наборе воды. Если поскользнетесь, одному выбраться будет невозможно. Не отправляйте туда за водой детей и невысоких женщин", - сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта".



фото Николая Кушанова/"Нетипичная Питкяранта"