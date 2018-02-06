14:40, 06 Февраля 2018
В Карелии злоумышленники проникли на территорию детского лагеря и разобрали котельную
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В Прионежском районе злоумышленники проникли на неохраняемую территорию одного из детских лагерей и демонтировали элементы котельной, сообщает МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что группа петрозаводчан, которые ранее проживали в Прионежском районе, собираются совершить кражу.
"В ходе отработки данных сведений полицейские задержали с поличным молодых людей. Они проникли на неохраняемую территорию одного из детских лагерей и демонтировали элементы котельной. Далее реализовать свой умысел они не смогли", - рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ.
"Ущерб от действий злоумышленников составил 15 000 рублей", - заключили в ведомстве.
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