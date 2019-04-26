В Карелии значительно выросли зарплаты в сельском хозяйстве

Средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях Карелии за 5 лет выросла на 36,5%.

Согласно документу, в 2014 году средняя заработная плата в сельском хозяйстве в Карелии составляла 20260 рублей. По итогам 2018 года она достигла 27654 рублей.

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