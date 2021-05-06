В Карелии 8 мая дожди сменят мокрый снег

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на субботу, 8 мая.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью не стоит ждать существенных осадков, днем будет дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем в большинстве районов пройдут дожди, на севере с мокрым снегом. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер будет южный, днем юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью похолодает до -2, +3°С, на севере местами может подморозить до -5°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С, на юго-востоке потеплеет до +13°С.