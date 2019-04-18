В Карелию идет летняя погода

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, что в Петрозаводск идет теплая, почти летняя, погода.

"Столица на Онего" обратилась в карельский Гидрометцентр с вопросами: ожидать ли в ближайшее время похолодание со снегом и когда пройдет дождь?

"Снега сухого и похолодание мы не ждем, наоборот, начнется потепление со следующей недели, – сказала синоптик, - днем в Петрозаводске и в районах республики ожидается повышение температуры до +15…+17 градусов".

По информации Гидрометцентра, на этой неделе погода будет "с переменным успехом": все от ветра зависит - если от озера, то будет прохладно, если ветер не с озера - чуть потеплее.

"До конца недели ночные температуры сохранятся в районе +1…-5 градусов, дневные +15…+17, - уточнили в карельском Гидрометцентре, - после 21 апреля ночью уже положительные температуры, днем до +17".

По прогнозу, завтра 19 апреля в Петрозаводске и местами по республике возможен дождь, а потом вновь установится сухая солнечная погода.

"Снег сошел, снега мы пока не ждем, - сказал в заключение синоптик, - минусы еще могут вернуться ночью, мы же Карелия, север".