В Карелию идут дожди

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об изменении погоды на европейской части России.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на север ЦФО в течение всей следующей недели будет поступать атлантический воздух, отклонения от нормы достигнут 6-8 градусов со знаком плюс.

"Поэтому там очень часто будут такие явления, как сильный снег, мокрый снег, гололед. На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололедные явления в республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО даже до 23 метров в секунду", – цитирует синоптика РИА Новости.

Он уточнил, что значительное понижение и аномальные холода придут на юг европейской России в воскресенье, 20 декабря, там температура будет ниже, чем в Москве.

"В Ростове ночные температуры будут -4, -8 градусов в воскресенье, в понедельник; вторник – уже от -5-10 градусов. Для юга это прохладная погода, ниже нормы на 4-6 градусов", – добавил Вильфанд.