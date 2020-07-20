В Карелию идут дожди и похолодание

Температура пойдет на понижение уже завтра, 21 июля, сообщили в карельском Гидрометцентре.

"Во вторник, 21 июля, температура снизится на 2-3 градуса и составит 21-23 градуса, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра. - Днем будет облачно, есть вероятность, что завтра уже пройдет небольшой дождик".

Значительное похолодание, по информации Гидрометцентра, жители Карелии ощутят в среду, 22 июля, когда столбик термометра опустится до отметки 17 градусов.

"В среду в большинстве районов Карелии пройдет дождь, температура воздуха с 22-27 градусов опустится до 17-21 градусов", - сообщила синоптик.

Прохладная погода, по словам синоптика, продержится не меньше недели.