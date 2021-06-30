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В Карелию ищут мужчину, пропавшего без вести около двух недель назад

Новости. Общество
13:11, 01 Июля 2021
фото: © МВД Карелии

Полиция разыскивает 29-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 18 июня.

По сообщению МВД Карелии, в розыск объявлен Микеров А. В. 1992 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 18 июня 2021 года.

Приметы: на вид 30 лет, рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые средней длины.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам: 8814 273 91 54, 8911 409 26 96, 8911 415 25 87 ил 02 (с мобильного -102).

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