В Карелию прибудут сотни экипажей из 12 стран мира

Около 1 тысячи участников фестиваля внедорожья Ladoga Trophy-2019 прибудут в Карелию.

Международный фестиваль офф-роуда Ladoga Trophy-2019 стартовал 8 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ, пишет ФАН.

Мероприятие продлится девять дней. Около 1 тысячи участников из 12 стран мира стартовали с Исаакиевской площади и отправились покорять просторы Ленобласти и Карелии.

В соревновании приняли участие и профессиональные автоспортсмены и автотуристы-любители разного уровня подготовки. 250 экипажей преодолеют маршрут протяженностью более 2,5 тысячи км, из которых более 400 км – особо сложные участки.