В Карелию прибудут сотни экипажей из 12 стран мира

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Около 1 тысячи участников фестиваля внедорожья Ladoga Trophy-2019 прибудут в Карелию.
Международный фестиваль офф-роуда Ladoga Trophy-2019 стартовал 8 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ, пишет ФАН.
Мероприятие продлится девять дней. Около 1 тысячи участников из 12 стран мира стартовали с Исаакиевской площади и отправились покорять просторы Ленобласти и Карелии.
В соревновании приняли участие и профессиональные автоспортсмены и автотуристы-любители разного уровня подготовки. 250 экипажей преодолеют маршрут протяженностью более 2,5 тысячи км, из которых более 400 км – особо сложные участки.
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