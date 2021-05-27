Реклама на сайте
Прислать новость
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском 1
27.05.2021 19:50
Диетологи назвали продукты питания, помогающие сбросить вес 1
27.05.2021 19:40
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями 3
Сегодня 10:45
В ГИБДД Карелии рассказали, почему произошла смертельная авария в Прионежском районе 1
Сегодня 10:10
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)
27.05.2021 19:29

В Карелию привезли на утилизацию рыбные отходы из Мурманской области (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:10, 28 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Отходы форелеводства собираются захоронить в Заонежье.

Жители Карелии возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа.

Несколько кликов и наш город станет лучше
26.05.2021 16:44

Жительнице заонежского села Толвуя Елене Кондратьевой удалось поговорить с водителями, которые рассказали ей, что привезли пластиковые контейнеры с отходами форелеводческих хозяйств на захоронение в Карелии. Елена сняла все происходившее на фото и видео, которые разместил в социальных сетях паблик «Отражение. Карелия». 

Как пишет паблик, контейнеры разгружают в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасаются, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-05-28 16:33:35
Какой то негодяй-чинуша нехило обогатился на этом преступлении . :) Правда , кир ???))
zanoza
2021-05-28 15:45:06
Корм для свиней в силосную яму не загружают, пусть этой бумажкой подотрутся. Здесь явное экологическое преступление! Если это безобразие спустить на тормоза, то Карелия превратится в территорию рыбных отходов со всеми вытекающими последствиями. Понятно, что деньги не пахнут и совесть потеряна, но зачем же так к родной природе относится , о будущих поколениях думать никто не хочет. Все живут одним днём, лишь бы успеть урвать , пусть даже таким грязным способом.
Жорж
2021-05-28 15:09:57
Опять мутные схемы и видимо откаты накрыли Карелию . Ничего святого у чинуш нет .
театральный критик
2021-05-28 14:21:31
В документе всё указано. Малограмотным лишь бы истерить
Off
2021-05-28 14:48:23
театральный критик, Педриотам лишь бы засрать Карелию.
кир
2021-05-28 16:19:49
Off, со справкой ещё и не воспитан, - сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 7
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»