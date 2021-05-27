В Карелию привезли на утилизацию рыбные отходы из Мурманской области (ФОТО, ВИДЕО)

Отходы форелеводства собираются захоронить в Заонежье.

Жители Карелии возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа.

Жительнице заонежского села Толвуя Елене Кондратьевой удалось поговорить с водителями, которые рассказали ей, что привезли пластиковые контейнеры с отходами форелеводческих хозяйств на захоронение в Карелии. Елена сняла все происходившее на фото и видео, которые разместил в социальных сетях паблик «Отражение. Карелия».

Как пишет паблик, контейнеры разгружают в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасаются, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.